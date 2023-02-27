TSYD’den ‘Omuz Omuza’ kampanyasına destek

TSYD Yönetim Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın düzenlediği “Omuz Omuza” kampanyasına 120 bin TL bağışlama kararı aldığını açıkladı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in, 1 Mart Çarşamba günü spor kanallarının ortak yapacağı canlı yayınına katılarak, bunu açıklayacağı belirtildi. Konteyner için kullanılacak paranın 100 bin TL’si TSYD tarafından karşılanırken; 20 bin TL’sinin de geçen hafta oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına akredite olan basın mensupları tarafından toplandığı belirtildi.