TTB: Aşı konusunda ikna dili kullanılmalı

TTB Pandemi Bültenlerinin 14’üncüsünü aşı reddi ve tereddüdüne ayırdı. Bülteni kamuoyu ile paylaşan TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Yönetimin toplumla konuşma dili, ikna dili olmalıyken, mevcut sağlık yönetimi tam tersine belirsizliği arttıran bir dille, güvensiz ortamın doğmasına yol açmış ve sadece yasaklar ve serbestlikler denkleminde toplumu bir kıskaca sokarak, sağlık bakış açısının ve talebinin ortaya çıkmasını engellemiştir” dedi.

Latif SANSÜR

Aşı karşıtlığı ve tereddüdünü geniş bir şekilde değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, küresel bir salgında aşılanmanın toplum sağlığı için bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

“AŞI, YENİ VARYANTLARI ENGELLEYECEK EN ÖNEMLİ ARAÇTIR”

Ölümlerin kaygı verici boyuta geldiğini hatırlatan Ökten, “Aşı eşitsizliğini ortadan kaldırarak aşılamanın hızla yaygınlaştırılması insanları bu salgından koruyacak ve yeni endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli araçtır. Türkiye’de ve dünyada da vakaların, ölümlerin artışının kaygı verici olduğu ve aşılama çalışmalarının hızlanarak artırılmasının yaşamsal önem taşıdığı resmi verilerde dahi görülmektedir” ifadelerini kullandı.

ŞEFFAF BİLGİYLE AŞILABİLİR

Ökten, Salgının başından beri yanlış yürütülen yanlış pandemi politikalarının yönetime olan güven duygusunun yitirilmesine yol açtığını, aşılanmaya karşı artan yüksek oranda tereddütlerin endişe verici boyutlara ulaştığını kaydederek şunları söyledi:

“Aşı karşıtlarının bilimsel tutarlılıktan uzak açıklamaları ve aşı karşıtı kampanyalar verilerin şeffaf paylaşılmadığı koşullarda daha da etkili olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve iktidarın aşı tereddütlerini ortadan kaldıracak herhangi bir politikası ve istekliliği de ne yazık ki görülmemektedir. Yönetimin toplumla konuşma dili, ikna dili olmalıyken, mevcut sağlık yönetimi tam tersine belirsizliği arttıran bir dille, güvensiz ortamın doğmasına yol açmış ve sadece yasaklar ve serbestlikler denkleminde toplumu bir kıskaca sokarak, sağlık bakış açısının ve talebinin ortaya çıkmasını engellemiştir.”

Toplumun doğru bilgiye ulaşmasının güven duygusunu ve toplumun karar süreçlerine katılımını arttıracağını söyleyen Ali İhsan Ökten, “Aşılanmada toplum katılımı toplumun bilimsel bilginin bağımsız denetimden geçtiğini bilmesi ve salgınla mücadelede alınacak tüm önlemlerin bu kapsamda kendisinin de katıldığı süreçlerle belirleneceğine duyduğu güvenle sağlanabilir. Aşıya insanların kendi bireysel çabaları ile ulaşması yerine yaygın aşılama kampanyaları ile aşının insanlara ulaştırılması önem taşımaktadır” şeklinde konuşarak hastalığın seyri hakkında şeffaf bilgiyle toplumdaki aşı tereddüdünün aşılabileceğini ve aşı karşıtlarının bilgileri çarpıtmasının engellenebileceğini kaydetti.