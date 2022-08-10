TTB, Esin Şenol’u tehdit eden kişinin peşini bırakmıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı ile başvurarak yasalar ve yönetmeliklere aykırı davrandığı için hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Latif SANSÜR

TTB, tehdit edilen, hedef gösterilen ve sosyal medya da saldırılara uğrayan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u hedef gösteren Mustafa Yücel hakkında işlem yapılması için çok yönlü girişimler başlattı. Yücel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu metninde, Yücel’in diploması olmadığı halde tabip unvanı kullanması, ruhsatsız olarak müstahzar imal etmesi, bu yolla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmasını istedi. TTB ayrıca, Yücel hakkında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı iletti.

TTB’DE DOKTOR KAYDI YOK

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Mustafa Yücel’in sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları “ilaç” olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği belirtilirken, TTB’nin kayıtlarında jinekoloji uzmanı Dr. Mustafa Yücel’in üyeliğine rastlanmadığının altı çizildi. 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesinin hatırlatıldığı yazıda, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçunu düzenleyen 262. maddesine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.

“ECZACILIK KANUNUNU İHLAL EDİYOR”

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilen yazıda ise TTB, Yücel’in kanser tedavisinde kullanılması gerektiğini iddia ettiği karışımları sosyal medya mecralarından “ilaç” olarak hastalara önermesinin, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 18. maddesini; 1262 sayılı Kanun’un 18 ve 19. maddelerini ihlal ettiğini belirtti. TTB, Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıda ise Yücel’in 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesini ihlal ettiğini kaydetti. İlgili yazılarda, mevzuata aykırılıklar hakkında kurumların gerekli işlemleri başlatmasının önemli olduğunu vurguladı.

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