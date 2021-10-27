TTB kış ayları için uyardı: Şimdiden önlem alınmalı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubunun düzenli olarak yayımladığı Pandemi Bülteni’de Sağlık Bakanlığı kış aylarında artan vaka artışlarına karşı uyarıldı, önlem almaya davet edildi.

Latif SANSÜR

TTB’nin bülteninde, Türkiye’nin günlük vaka sayısında resmi rakamlarla dahi Avrupa’da ilk üç içinde, Asya’da ise birinci olduğu hatırlatılarak, önümüzdeki kış aylarında vaka sayısında artma riskinin çok yüksek olduğu dile getirildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’nın açıkladığı bültende, önümüzdeki günlerin grip salgını için uygun bir ortam olacağı belirtilerek , “Geçtiğimiz yıl koruyucu önlemlerin daha sıkı uygulanması nedeniyle Covid-19 ile influenzanın (Grip) birlikte görülmesi durumunda ortaya çıkması olası ‘kusursuz fırtına’ önlenebilmişse de bu yıl tüm önlemlerin neredeyse terk edilmesi sonucunda mevcut tablonun çok daha ağırlaşması riski bulunmaktadır” denildi.

“GÜNDE 1 MİLYON AŞILAMA YAPILMALI”

Aşılanma oranları dikkate alındığında toplumsal hareketlilik içinde olan genç nüfusun daha fazla etkilendiğine dikkat çekilerek, okulların fiziki koşullarının düzenlenmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, uygun havalandırma sağlanması istendi. Ayrıca şu önerilerde bulunuldu:

* Aşı hız ve oranı derhal artırılmalı. Günlük en az 1 milyon aşı yapılmalı. Aşılamada bölgesel eşitsizlikler hızla giderilmeli. Devlet yurttaşlarının bulunduğu yerlerde aşılama yapmalı. Aşı olmayanlar için kısıtlamalar ve aşı olma gerekliliği gözetilerek, yasal düzenlemeler yapılmalı. Gebelerin aşılanması konusunda tereddütler giderilmeli.

*Grip aşısı 65 yaş üstü, kronik hastalığı ve kanser hastası olanlar başta olmak üzere toplumun her kesimine ve ücretsiz sağlanmalı.

“YOĞUN BAKIM VE ACİLLERDE ŞİMDİDEN ÖNLEM ALINMALI”

*Hastanelerde servis, yoğun bakım ve acillerde aşırı yoğunluğa karşı şimdiden gereken önlemler alınarak sağlık çalışanı sayısı artırılmalı.

*Sağlık çalışanlarının uzun saatler çalışmasının önüne geçilerek dönüşümlü çalışma uygulanmalı.

*Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin getirdiği yıkıcı sağlık sisteminden vazgeçmeli. Toplumsal ve koruyucu sağlık sistemini öncelemeli.

*Ertelenmiş sağlık hizmetlerinin gelecekteki sonuçları da gözetilerek hastanelerin tüm servis ve polikliniklerini Covid-19 için dönüştürmek yerine ayrı yapılanmalar oluşturmalı.

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