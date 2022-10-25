TTB Yüksek Onur Kurulu: Kaygılıyız

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelen eleştirilere karşı yazılı bir açıklama yaptı. Kurul, “Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır” uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik iktidar tepkisi ivme kazanarak yükseliyor. Son olarak partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet bahçeli, TTB’nin kapatılması, Fincancı’nın da vatandaşlıktan çıkartılması çağrısında bulundu.

Bu açıklama üzerin TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır” ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Her Türlü Manipülasyon Koşullarında Hakikat Arayışı Değerlidir

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir yayın organında yaptığı değerlendirme sonrasında hedef haline getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır.

“UZMAN GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ”

Dr. Fincancı Hoca, iddia edilen konuya dair uzman görüşünü belirtmiştir. Kurum, kuruluş hedef göstermemiştir. Olgu ve olayların uluslararası sözleşmelere uygun bağımsız, bilimsel bir soruşturma süreci ile açığa kavuşturulması gereğini vurgulamıştır.

“SORUMSUZ YAYINCILIĞI KINIYORUZ”

Açıklamanın Medya Haber kanalı tarafından basın meslek ilkeleri ve etik yükümlülüklerine aykırı bir tutumla araçsal, manipülatif tarzda yayımlanmış olduğunu da yayını takiben yaşanan tartışmalar ekseninde farklı mecralarda defaten beyan etmiştir. İlgili yayın organının sorumsuz yayıncılık anlayışını açıkça kınıyoruz.

“TOPLUMSAL BARIŞIN ZEDELENMESİNDEN KAYGILIYIZ”

Hekimliğin varoluşsal değerleri, etik ilke ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş sorumlulukları açıkça insandan, yaşamdan ve hakikat arayışından yanadır. Bu sorumlulukla her zaman olduğu şekilde her türlü silahın, şiddetin karşısında yer almayı sürdüreceğiz. Toplumsal barışın zedelenmesinden kaygılıyız. Bu konuda tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu

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