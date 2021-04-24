TTB’den çarpıcı İstanbul istatistiği

TTB, 14-20 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin nüsunun yüzde 55’ni oluşturan 21 ilde gerçekleşen fazladan ölüm sayılarının, geçen üç yılın ortalamasından yüzde 58 fazla olduğunu duyurdu.

TTB’nin Twitter hesabından iki istatistik ile yapılan paylaşımda bu kentlerin nüfusu ve insidansına göre Türkiye’ye projeksiyonu yapıldığında günlük ortalama fazla ölüm sayısının 500 ettiği, aynı dönemde açıklanan resmi Covid-19 günlük ortalama ölüm sayısının 308 olduğu belirtildi.

“DÜŞÜŞTEN BAHSETMEK TOPLUMU ALDATMAKTIR”

Paylaşılan tabloda İstanbul’da son haftada bin 117 fazladan ölümün önceki 5 yıl ortalamasından yüzde 80 fazla olduğunu belirten TTB, “Bu tabloda ‘vaka sayısındaki düşüş’ten bahsetmek, açıkça toplumu aldatmaktır!” ifadelerine yer verdi.

HANGİ İLLERDE NE KADAR FAZLADAN ÖLÜM VAR?

TTB’nin paylaştığı 21 il ve tespit edilen bir haftalık fazladan ölümler şöyle:

İstanbul 1117, İzmir 214, Bursa 187, Kocaeli 131, Ankara 92, Konya 70, Malatya 65, Gaziantep 59, Kahramanmaraş 41, Sakarya 39, Çorum 36, Sivas 35, Trabzon 33, Elazığ 30, Hatay 23, Bandırma 21, Tekirdağ 19, Denizli 18, Osmaniye 17, Kayseri ve Uşak 12.

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