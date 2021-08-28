TTB’den corona virüsü ile ilgili çarpıcı paylaşım: Hastalık atlatılsa bile bu etkiler kalıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD’de yapılan bir araştırmayı kaynak alarak ‘COVID-19’un uzun dönem etkileri’ görseli paylaştı. Hastalık sonrası 14. gün ile 110. gün arasındaki sürede, en sık görülen beş semptomun yorgunluk, baş ağrısı, dikkat bozukluğu, saç dökülmesi ve nefes darlığı olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD’li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak, COVID-19’un uzun dönem etkilerini gösteren bir görsel paylaştı.

47 bin 910 hastanın dahil edildiği, hastaları takip süresi, viral enfeksiyon sonrası 14 ila 110 gün arasında değişen araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olan hastaların yüzde 80’inin bir veya daha fazla uzun vadeli semptom geliştirdiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, hastalık sonrasındaki sürede en sık görülen beş semptomun yorgunluk (%58), baş ağrısı (%44), dikkat bozukluğu (%27), saç dökülmesi (%25) ve nefes darlığı (%24) olduğu açıklandı.

TTB de araştırma için yaptığı yorumda, “COVID-19’un kalıcı etkilerinin boyutu, hastalığı önlemenin ne denli önemli olduğunu, dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir” dedi.

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