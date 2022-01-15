TTB’den PCR testi açıklaması ve istifa çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ve TTB Merkez Konseyi, 12 Ocak 2022’de Bilim Kurulu’nun temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları almasına tepki göstermiş, sorumluları istifaya çağırmıştı.
“ÜLKENİN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA SÜRÜKLENDİĞİNİN GÖSTERGESİ”
Güncel salgın verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği, “İktidarın pandemi boyunca yürüttüğü politika ve alınan son kararlar ülkenin sürü bağışıklığına sürüklendiğinin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.
İstifa çağrısını tekrarlayan TTB, “Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulundu.