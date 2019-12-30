Türbe boş çıktı!

KÖYLÜLERİN DUALAR EDİP ADAKLAR ADADIĞI,,, GELİNLERİN DAMATLARIN DÜĞÜNDEN ÖNCE DUAYA KOŞTUĞU YÜZLERCE YILLIK BİR TÜRBENİN HABERİ VAR SIRADA… SAHABE ABUZER GAFFARİ'NİN MEZARINA İLİŞKİN ŞOK BİR BİLGİYE ULAŞILDI… O HABERİ DUYAN KÖYLÜLER KULAKLARINA İNANAMADI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Türbe boş çıktı!