Türkiye İran sınırı kapatıldı

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B DÜNYADA 79 BİN KİŞİYİ PENÇESİNE ALAN KORONAVİRÜSÜ KABUSUNDA SON DURUMA BAKALIM ŞİMDİ. KABUSUN AVRUPA AYAĞI İTALYA'DA VENEDİK KARNAVALI, SPOR MÜSABAKALARI İPTAL EDİLDİ. İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI. İRAN SAĞLIK BAKANI SALGININ TÜM ŞEHİRLERE YAYILMIŞ OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI. TEHLİKE ADIM ADIM YAKLAŞIRKEN GÖZLER ÜLKEMİZİN SINIR KAPILARINA ÇEVRİLDİ. BEKLENEN HABER SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN GELDİ. TÜRKİYE İRAN SINIRI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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