TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular 28 Mayıs'ta sona erecek

İSTANBUL (AA) – Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, festivalin tematik alanlarındaki konularına yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinin kabul edildiği TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne başvurular, 28 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri verilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından ihdas edilen ödülde amaç, TEKNOFEST’in öncelikli alanlarında yazılmış doktora tezlerini teşvik etmek ve desteklemek olarak belirlendi.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında TEKNOFEST’in tematik alanlarındaki konularına yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerinin kabul edildiği ödül programına TÜBA üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlükleri aday gösterebilirken, aynı zamanda adaylar kendi başvurularını "tuba.gov.tr" üzerinden de yapabiliyor.

– Tarımdan teknolojiye, eğitimden sağlığa doktora tezleri TEKNOFEST’te yerini alıyor

Ödül başvurularında TEKNOFEST’in odak alanlarında hazırlanan teknoloji ve tasarım (yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız su altı sistemlerine yönelik teknolojiler), bilgi ve iletişim teknolojileri (siber güvenlik ve kriptoloji dahil), eğitim, sağlık, tarım, ekoloji teknolojileri, biyoteknoloji alanlarında ve Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları konularını içeren, sosyal bilimler alanlarında yazılan ve Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri değerlendiriliyor.

Adaylar, başvurularını en son 28 Mayıs’a kadar yapabilecek. Birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL'nin verileceği ödül töreni, 21-26 Eylül'de TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.