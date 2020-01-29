Tuba Ünsal: Değişik bir tecrübe oldu

Eski manken ve oyuncu Tuba Ünsal önceki gün Akmerkez’ de objektiflere takıldı. Acelesi olan güzel oyuncu bir o yana bir bu yana giderek adres aradı.

Aradığı kafeyi gazetecilere sorarak yardım isteyen Tuba Ünsal, ayak üstü sorulan sorulara da yanıt verdi. Ünsal, Japonya gezisi hakkında, “Çok değişik bir kültür, dünya üzerinde gittiğim hiç bir yere benzemiyordu. İnsanların sokakta birbirlerine olan tavrı muhteşemdi. Değişik bir tecrübe oldu benim için” diye konuştu. Bir toplantısı olduğunu dile getiren Ünsal, “Acelem var şu anda daha sonra konuşuruz” diyerek gözlerden uzaklaştı.