Tuba Ünsal: İş hayatının en temel kuralıdır bu

Son derece yoğun bir tempoda koşturmasına rağmen iki çocuğuna da vakit ayıran ve onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Tuba Ünsal, bu defa takipçilerine iş hayatıyla ilgili tavsiyede bulundu. Sahneye koyduğu ‘Kürk Mantolu Madonna’ oyunu ile tiyatro kariyerinde başarılı adımlar atan Ünsal aynı zamanda bu oyunlar için para bulma sorumluluğunu da sırtlandığı için son derece zorlu iş şartları altında hayatına devam ediyor.

“İNSAN ÖZÜR DİLEMEYİ BİLECEK”

İşte tüm bu temposu içerisinde Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir tavsiyede bulundu. Başarılı isim iş hayatıyla ilgili olarak ‘insan özür dilemeyi bilecek’ şeklinde bir uyarıda bulundu ve bunu iş hayatının en temel kuralı olarak gösterdi. İşte Tuba Ünsal’ın o paylaşımı: