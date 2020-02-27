Tuba Ünsal’dan virüs paylaşımı

Bir etkinlik için gittiği Almanya dönüşünde uçağa binmeden önce havalimanındaki eczaneye uğrayan ve dezenfektan almak isteyen Ünsal, stokların bittiğini öğrendikten sonra bir video çekti. Takipçileriyle paylaştığı videoda koronavirüsü korkusunun Almanya’da da ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Ünsal, uçakta kendilerine maske verileceğini söyledikten sonra eczanelerde satılan ameliyat maskelerinin herhangi bir koruma özelliğinin olmadığını da söyledi.

Tuba Ünsal, paylaştığı videonun ardından maskeli halinin fotoğrafını çekti ve ‘Kontrol altında kardeşim’ notunu düştü.