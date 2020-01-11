“TÜBİTAK kendi yazdığı raporu, o belge taslak diye reddetti” – Forum Hafta Sonu (11 Ocak 2020)





AKP iktidarında 10 bin gazeteci işsiz kaldı.

Sadece geçtiğimiz yıl 100’den fazla gazete, 215 televizyon kapandı. Medyada işsizlik yüzde 35, Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum olan gazeteci sayısı 53.. CHP Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Tele1'de! Tele1'e destek olmak için:

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