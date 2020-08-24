Tuchel: Çimlerin üzerinde kalbimizi bıraktık

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, Bayern Münih’e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.Tuchel maç değerlendirmesinde, “Gerçek bir maçtı. Sahada her şeyi verdiğimizi ve çimlerin üzerinde kalbimizi bıraktığımızı söyleyebilirim. Hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim ancak yıkıma uğramadık. Kazanmaya yaklaşmıştık” diye konuştu.

Neymar ve Mbappe’nin gol üretememesine yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise Tuchel, “Kylian ve Neymar’ın her maçta gol atmasını istiyoruz ama onlar kalitelerini sahada gösterdiler. Özellikle Kylian’ın bu süreçte finale kadar bizimle olması bir mucizeydi” ifadelerini kullandı.

‘BİRİNİ SUÇLAMANIN ANLAMI YOK’

Kaçırdıkları pozisyonları çok aradıklarını belirten Alman hoca son olarak, “Tüm kupaları kazanabilmek için ne gerektiğini göstermiş olduk. Bunda şansın da payı var, bunu kabul etmeliyiz. Golü bulabilseydik özgüvenimiz yerine gelecekti. Bunun için birini suçlamanın anlamı yok. Eğer kazanmak istiyorsak böyle devam etmeliyiz” diyerek açıklamalarını tamamladı”