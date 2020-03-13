Tüfekçi: Suriyelilere harcanan paranın kırkta biri turizmcilere verilebilir – Türkiye’nin Gündemi





Türkiye’nin Gündemi’nde koronavirüsün ekonomiye etkisi masaya yatırıldı. Alınması gereken önlemleri Gökhan Kazbek sordu, Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demir, Turizmci Deniz Tüfekçi yanıtladı. Koronavirüsün en çok etkileyeceği sektörlerden biri de turizm. Yaşanan kriz turizmi nasıl etkileyecek? Sorunun yanıtı eski turizm bakanı Bahattin Yücel’den geldi. Turizmci Deniz Tüfekçi koronavirüsten olumsuz etkilenecek turizm sektörüne kredi verilmesi gerektiğini söyledi. Tele1'e destek olmak için:

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