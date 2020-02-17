Tuğba Melis Türk kimdir, nereli? Survivor Tuğba Melis Türk’ün hayatı…

Survivor farklı alanlardan isimleri bir araya getirdi. Survivor adasındaki yarışmacılardan olan güzel oyuncu Tuğba Melis Türk’ün hayatı merak ediliyor. Tuğba Melis Türk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oyunculuk bölümü mezunu olan Tuğba Melis Türk’ün hayat hikayesi ve oynadığı yapımlar haberimizde yer alıyor…

Tuğba Melis Türk’ün hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Güzel oyuncunun Survivor performansı da merakla bekleniyor. İşte hayat hikayesi…

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kaçak,

Şimdi Onlar Düşünsün,

Merhamet,

Hatasız Kul Olmaz,

Sana Bir Sır Vereceğim,

Leyla ile Mecnun,

Krem,

Adını Feriha Koydum,

Uygun Adım Aşk,

Sevgili Düşmanım,

Annem,

Senin Uğruna,

Arka Sokaklar

Bez Bebek

Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.