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26 Nisan 2023
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Tuğba öğretmen ameliyat sonrası öldü, soruşturma başlatıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak, iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. 15 Nisanda ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil  Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak’ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 24 Nisan’da Parlak’ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi. Ailesinin, ihmal olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak’ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak’ın cenazesi otopsinin ardından Tokat’a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İHMAL İDDİASI

Tuğba Parlak’ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında ihmal olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu. Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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