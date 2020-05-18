TÜGİAD Başkanı Şohoğlu pandemi süreci ve ekonomiyi değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) – Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Kalkınma sadece zenginleşmeye değil, sanatın, bilimin, sporun, eğitimin bir arada olabilmesiyle mümkündür. Pandemi süreci bize bu kalkınmanın daha hızlı olabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şohoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Kovid-19 süreci ve sonrasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi süreci ile birlikte ekonominin dünyada ciddi bir daralma sürecine girdiğini ifade eden Şohoğlu, "Son 7 yıldır iş dünyası çeşitli kritik süreçlerden geçti. 2018 yılında yaşanan kur şokundan günümüze Türkiye ekonomisi aldığı sert darbelere rağmen dik durmayı başardı ve bu geçirdiğimiz süreçler ekonomimizi daha dayanıklı bir yapıya kavuşturdu. Önümüzdeki kritik süreci de akılla ve serinkanlılıkla ülkemizin atlatacağına iş adamları olarak inancımız tam." değerlendirmesini yaptı.

– "Bu süreçten karlı çıkmak Türkiye adına mümkündür"

Nisan ayı verilerinin gelmesiyle tehlike çanlarının çalmaya başladığını ve beklenti endekslerinin başta PMI olmak üzere çok negatif bir görünüme sahip olduğunu aktaran Şohoğlu, Türkiye'nin pandemi öncesi hedefinin yüzde 5 büyüme, yüzde 10-12 arası işsizlik ve yüzde 8,5 enflasyon olduğunu hatırlattı.

Pandemi sonrası oluşacak rakamların belli bir oranda küçülmeyi öngördüğünü belirten Şohoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçten karlı çıkmak Türkiye adına mümkündür. Otomotiv, tekstil gibi ihracat lokomotifi olduğumuz sektörlerimizde bir daralma yaşanacak ama uzun vadede bu sürecin kazananı Türkiye olacaktır.

Bu süreçte kopan tedarik zincirlerinin yeniden sağlamlaştırılması gerekli. Yakın mesafeden tedarikçilere sahip olmanın önemini bir kez daha gördük. Beklentilerin hükümet üzerinde yoğunlaşmasını çok doğru bulmuyorum. İşletme sahibi her bireyin oto kontrolünü yapması ve sisteme yardımcı olmak için çalışması gerekiyor. Kamu başta olmak üzere herkes tasarrufa yönelmeli."

– "Sağlık sektöründe yaptığımız atılımlar dünyaya örnek oldu"

Pandemi sürecinde bilim, sanayi, kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada hareket ettiğini ve sürecin sonunda bu birlikte hareket edebilme refleksinin Türkiye’nin kalkınması için önemli bir unsur olacağını aktaran Şohoğlu, "Kalkınma sadece zenginleşmeye değil, sanatın, bilimin, sporun, eğitimin bir arada olabilmesiyle mümkündür. Pandemi süreci bize bu kalkınmanın daha hızlı olabileceğini gösterdi. Gördük ki özellikle sağlık sektöründe yaptığımız atılımlar bütün dünyaya örnek oldu. Sağlık turizminin yayılması için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

– TÜGİAD dijital ekonomide faaliyet gösteriyor

"Türkiye Cumhuriyeti tarım ülkesi olmasına rağmen tarımı unuttu." açıklamasında bulunan Şohoğlu, "Köyden kentlere göçün artması ile birlikte tarım ve hayvancılığı unuttuk. Bu değerlerimizi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Yerli, milli kavramını geri kazanarak ayakları yere sağlam basan üretim yapmamız, nano tekstile yönelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşen dünyaya yönelik çalışmalarına TÜGİAD’ın 5 yıl öncesinde başladığını belirten Şohoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yatırım ortaklıkları ve köprü fonlarla, ülkemizin dijital ekonomi alanında yatırım ihtiyacı olan şirketlerine ciddi kaynaklar sağladık. Pek çok start-up’a yatırım yaptık." bilgilerini verdi.

TÜGİAD’ın yaklaşan dijitalleşen dünya hazırlıklarına ve yatırımlarına çok önceden başladığını yineleyen Şohoğlu, dernek üyelerinin dijital ekonomide yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve Girişim Türk 1 ve 2 şirketleri ile bu alandaki yatırımlarını perçinlediklerini kaydetti.