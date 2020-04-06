Tuğrulhan Şen: “Bu süreçte dışarı çıkmak ya intihar ya da cinayet demektir”

İSTANBUL (AA) – FATİH TÜRKYILMAZ – Müzisyen ve ney eğitmeni Tuğrulhan Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek vererek, "Biz inançlı insanlarız, bu süreçte mücbir sebep olmadıkça dışarıya çıkmak ya intihar ya da cinayet demektir. Bu bilinçle bakılması gerekiyor." dedi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına, kültür sanat dünyasının önemli isimleri de destek veriyor.

Tuğrulhan Şen ile müzisyen Yusuf Goncagül, telekonferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Bu süreçte aile ve çocuklarla vakit geçirmenin öneminin daha iyi anlaşılacağının altını çizen Şen, "Böyle bir şeye belki de ihtiyacımız vardı. Okumadığımız onca kitabı masamıza çıkardık, izlemediğimiz filmleri de öyle. Radyo programı, konserler, dersler derken sazımıza vakit ayırıp etüt yapamıyorduk. Bu anlamda fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzaktan çalışıyoruz zaten. Yeni besteler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de lehimize olacak şekilde değerlendirerek en az kayıpla atlatırız." ifadelerini kullandı.

Genç sanatçı, hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Mücbir sebepler olmadığı müddetçe hakikaten dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğuna inanıyorum. Yaş olarak belki genciz, atlatabiliriz ama bu süreçte mücbir bir sebep olmadan dışarı çıkmak ya intihar ya cinayettir. Sana bir şey olmaz belki ama başka birine senden geçme ihtimalini göz önünde bulundurup yaşamak gerekiyor. Biz inanan insanlarız. Birisinin ölümüne taksirle bile olsa sebep olmak bizi yıkar. O yüzden de olabildiğince evde kalmaya gayret ediyoruz."

Evde kaldığı süreçte enstrüman etütleri yaptığını ve ramazan ayı için yaptığı bestesini tamamladığını aktaran sanatçı, online konserlerle sosyal medya üzerinden müzikseverlerle buluşacaklarını dile getirdi.

Sanatçı Şen, Yusuf Goncagül ile 10 yılı aşkın dostlukları olduğunu kaydederek, beraber radyo programı yaptıklarını ve ortak dostları sayesinde güzel anıları paylaştıklarını söyledi.

– "Biz aslında evlerimizin birer okul olması gerektiğine inanıyoruz"

Müzisyen Yusuf Goncagül ise sanatçının yalnız kalmasının üretim yapabilmesi için önemine işaret ederek, "Tuğrulhan da ben de müzisyen olmamız sebebiyle yoğun tempoya alışık insanlarız. Genellikle konserler, turneler, gitar veya ney dersleri, beraber yaptığımız radyo programı dolayısıyla hemen hemen haftada 2-3 sefer görüşüyorduk. Devamlı dışarıda olduğumuz bir yoğun bir tempodayız. İlginç oldu hakikaten yani. İnşallah bir an önce bu virüsün kaybolmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Evde olmanın avantajlarına da değinen sanatçı, bu süreçte anne, baba ve kardeşleriyle bolca vakit geçirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Goncagül, hem kendisi hem ailesi açısından evde geçirdiği vakti önemsediğine dikkati çekerek, "Biz aslında evlerimizin birer okul olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu başarabilen insanlar başarılı oluyor. Sadece dışarıda yaptıklarımızla aslında bu işler yürümüyor. Evde yaptığımız çalışmalarla kişisel gelişimimize destek oluyoruz. Belki bu noktada bir açılım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün yayılmaması gerektiğine vurgu yapan Goncagül, şöyle devam etti:

"Buna gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Gereksiz yere dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Bizim stüdyo biraz geniş. Belki sosyal mesafeyi koruyarak, kimseye temas etmeden radyo programı yapmaya devam edebiliriz. Tabii buna alışmamız lazım. Önümüzde biraz daha zaman var diyor yetkililer. Sanki hiç dışarı çıkamıyormuşuz gibi geliyor. Askere gittiğin ilk gün sanki 1 yıldır oradaymışsın gibi geliyor ya, şu anda da öyle hakikaten."

Tuğrulhan Şen, video konferansta, yeni bestesi "Ramazan" ile "Hicaz Taksimi" eserlerini, Yusuf Goncagül ise "Bırakma Kendini" eserini seslendirdi. İkili "Neyleyim Dünyayı" eserini ise birlikte icra etti.

Müzik çalışmalarını sürdüren Tuğrulhan Şen'in 2018'de çıkardığı "Gönülden Nefese", Yusuf Goncagül'ün ise "Biri Var" albümleri bulunuyor.