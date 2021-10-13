TÜGVA BELGELERİNDE NELER VAR? #shorts

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Gündemi sarsan TÜGVA belgelerinde, canlı olarak yayına katılan, vakfın Genel Başkanı Enes Eminoğlu konuyla alakalı neler söyledi? Cüneyt Özdemir'in hangi sorularını yanıtladı? Büyükada'da TÜGVA'ya tahsis edilen yer hakkında hangi açıklamalarda bulundu? Ortaya çıkan bu belgelerin aslı nedir? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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