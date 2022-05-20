TÜGVA temsilcisi belediyede daire başkanı oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kendisine şantaj yapan belediye personelinin hesabına para yatırdığı ortaya çıktıktan sonra Gençlik Spor Daire Başkanlığı görevindeyken, Vali Münir Karaloğlu tarafından istifası istenen Mehmet Kesen’in yerine TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Ömer Buğday’ın atandığı ortaya çıktı. Vali Karaloğlu’nun kararname ile merkeze çekilmeden üç gün önce bu atamayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kesen, genel sekreter yardımcısı Ercan Bircan ile yaşadığı husumetten dolayı şantaj ve tehdide maruz kalmıştı.

Bircan, belediyede işçi olan Ramazan Ekmedi’yle anlaşıp telefonla arattığı Mehmet Kesen’e “Elimde görüntülerin var” diyerek şantajda bulunmuş karşılığında da bir miktar para almıştı. Bu durum tekrarlanınca Kesen polise şikayetçi olmuş, Ercan Bircan ile Ramazan Ekmedi tutuklanmıştı.

Bunun üzerine vali Münir Karaloğlu, makamına gelen Mehmet Kesen’le görüşmeyi kabul etmeyip istifasını istemişti. Kesen de görevini bırakarak önceki görev yeri olan Kocaeli Belediyesine geçen hafta geri dönmüştü.

BOŞALAN KOLTUĞA TÜGVA TEMSİLCİSİ ATANDI

Boşalan Gençlik Spor Daire Başkanlığına kimin atanacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle merkeze çekilen Vali Münir Karaloğlu’nun, merkeze çekilmeden üç gün önce Kesen’den boşalan daire başkanlığı görevine TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Ömer Buğday’ı atadığı ortaya çıktı. Buğday, geçen yıl TÜGVA İl Temsilciliğine atanmıştı.

‘FAYDALI ÇALIŞMALARIMIN FARK EDİLMESİ NETİCESİNDE ATANDIM’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı görevine atanan Buğday sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“20 yıldır farklı STK’larda görev yapıyorum. Gençlik çalışmaları yürüterek bugüne kadar gençlere faydalı olmak için çalıştım. Bu göreve TÜGVA il temsilcisi olduğum için değil, yaptığım faydalı çalışmaların fark edilmesi neticesinde atandım. Ben bu görevi kabul etmiyordum, vakıf işi gönüllülük işidir.

Vakıf işi Allah’ın rızasını gözeterek yapılan bir iştir. Ben sırf daire başkanı oldum diye vakıf zarar görürse, oradaki bir sürü yetimin, mazlumun ve gönüllünün göreceği zararın hesabını kimse ödeyemez.

Ben bu yetimlerin hakkını kimseye yedirmem. Ben 10 aydır TÜGVA il temsilciliği görevini yapıyorum. Benden önce daire başkanlığı yapan Mehmet Kesen zaten geçici olarak görev yapıyordu.”

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