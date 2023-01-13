TÜİK hakkında hata duyurusu

CHP’li Mahmut Tanal, enflasyon oranını düşük açıklayarak vatandaşların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle TÜİK yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, enflasyon oranını düşük açıklayarak vatandaşların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle TÜİK yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve TÜİK yetkilileri hakkında ‘’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ile Dezenformasyon-Sansür” yasasının işletilmesini istedi.

TÜİK’in 2022 Ekim ayı enflasyon oranını 3 Kasım’da açıklandığını hatırlatan Tanal, ENAG verileri ile TÜİK verilerinin örtüşmediğine de dikkat çekti. TÜİK’in enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı, siyasi müdahalelerle enflasyon verilerinin şekillendiği, gerçek enflasyon rakamlarının gizlendiği iddiasının uzun süredir tartışıldığına dikkat çekti.

Tanal tüm çalışanların ücretlerine yapılacak zamlarda TÜİK rakamlarının esas alındığını hatırlatarak ‘’ Şüphelilerin enflasyon ile ilgili doğruları yansıtmayan verileri kamuoyuyla da paylaşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediklerini” savundu.