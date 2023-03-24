TÜİK ‘yaşlılar mutlu’ dedi, yaşlılar ‘nasıl mutlu olalım’ yanıtını verdi

TÜİK, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde yaşlı nüfusla ilgili yaptığı istatistik sunumu yeniden kamuoyu ile paylaştı. Yaşlı nüfusa özel olarak çıkarılan sunumda, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun demografik yapısı ile yasal medeni durum, sağlık, yoksulluk, yaşam memnuniyeti gibi sosyoekonomik özelliklerine ilişkin ayrıntılı grafiklere yer verildi.

“Sunumda yer alan veriler, TÜİK tarafından gerçekleştirilen sayımlar ve en son gerçekleştirilen araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenmiştir” ifadesiyle paylaşılan sunuma göre, sayıları 8 milyon 451’e ulaşan yaşlı bireylerin yüzde 57.7’si mutlu, yüzde 28.6’sı orta mutlu iken sadece yüzde 13.7’si mutsuz. SÖZCÜ Muhabirinin sonuçlarla ilgili görüşlerini aldığı yaşlılar ise “Böyle bir tabloda nasıl mutlu olalım” diyerek TÜİK’e tepki gösterdi.

“YAŞLILARIN YÜZDE 5’İ BELKİ MUTLUDUR”

Emekli Mali Müşavir Mustafa Oğuzkaan, TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını belirterek, “Yaşlıların yüzde 5’i belki mutludur. Geri kalanı ise mutlu değil. Yaşlıların büyük bölümü emekli, hayat standartları ortada. Pazar ateş pahası. Bir kalıp peynir 100 lira, bir kilo et 300 lira, emekli aylığı ortada. Geçim yok. Maalesef çok kötü bir çukura doğru gidiyor ülke. Böyle bir tabloda emeklilerin, yaşlıların mutlu olduğunu nasıl düşünebiliyorlar?” diye sordu.

“78 YAŞINDAYIM, BİN 900 LİRA YAŞLI AYLIĞI ALIYORUM”

Bıçak bileme yaparak yaşamaya çalıştığını söyleyen 78 yaşındaki Coşkun Kaymaz ise “Ben mutlu değilim, 78 yaşındayım ve tek başıma yaşıyorum. Bana bin 900 lira yaşlılık aylığı veriliyor. Bu para ile kira, elektrik, su paralarını nasıl ödeyeyim? Hipertansiyon hastasıyım, ilaç farkını nasıl ödeyeyim? Ne yiyip, ne içeyim? Ayakta kalmak için bıçak biliyorum. Onda da ne gelen var ne giden. Bunun nesinden mutlu olacağım. Yaşlılar sayılmıyor artık. Nasılsa artık ölecekler denilerek değer verilmiyor yaşlılara” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“NASIL MUTLU OLALIM”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, “TÜİK, hükümet ne derse onu yapıyor. Daha önce 7 liraya aldığım süt 20 lira oldu, Az ileride dolmuşlar var, kimse paralı diye binemiyor. Hepimiz 65 yaş üstü için ücretsiz diye belediye otobüsü bekliyoruz. Nasıl mutlu olalım?” diye sorarken, bir başkası ise “TÜİK’in yaptığı anketlere inanmıyorum. Hayat pahalılığı var. Peynir 50-60 liraydı, şimdi 250 lira nesinden mutlu olacak yaşlılar” dedi.