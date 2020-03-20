TÜİK’e göre 1 litre kolonya normal koşullarda 24.70 TL

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölmesine neden olan corona virüsünün Türkiye’de de ortaya çıkmasından sonra vatandaşlar kolonya ve dezenfektan ürünlerine yoğun talep gösterdi. Bazı fırsatçılar da bu durumdan istifade etti.

Üreticiler de talebe yetişemeyince kolonya ve dezenfektan fiyatları hızla yükseldi. Özellikle internet sitelerinde kolonyaların fahiş fiyatlara satıldığı görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan madde sepetinde yer alan kolonyanın fiyatı ise yapılan fiyat artışı hakkında ip ucu veriyor. TÜİK verilerine göre bir litre kolonyanın fiyatı 24.70 TL. Ancak internet sitelerinde 200 ml kolonya 15 TL’ye yakın fiyattan satılıyor. Resmi rakamlara göre uzun süredir kolonya fiyatları stabil düzeyde seyrediyor.

BENZİNE KOLONYA AYARI GELMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulunmuştu.

Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya almıştı. Etanolün kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine eklemişti.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ 2006/7 sayılı tebliğe geçici bir madde ekleyen tebliğe göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını sonrasında kayda alınacak.

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