TÜİK’e suç duyurusu

CHP, TÜİK yetkilileri hakkında resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başak KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri hakkında resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, vatandaşın yaşadığı enflasyon yüzde 50’nin üzerindeyken, TÜİK’in bu oranı yüzde 21.31 olarak açıkladığını savunarak, “Yurttaşların derinden hissettiği ekonomik krizin siyasi etkilerini azaltmak amacıyla, enflasyon oranı gerçeğe aykırı olarak düzenlenmektedir” dedi ve gerçek enflasyon oranlarının belirlenebilmesi için bilirkişi raporu istedi.

CHP Milletvekili Hakverdi, yaptığı suç duyurusunda, TÜİK’in gerçek enflasyon oranını açıklamamasının maaş artışı bu orana göre belirlenen milyonlarca vatandaşı fakirleştirdiğini ifade ederek şu ifadeyi kullandı:

“VATANDAŞA ZARAR”

“Kamu ya da özel sektörde çalışan tüm yurttaşların aldıkları aylık ücret belirlenirken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Bu nedenle gerçeğe aykırı resmi belge düzenleyerek, yurttaşların ekonomik zararına sebep olan TÜİK yetkililerinin tespiti ile cezalandırılmaları maksadıyla kamu davası açılmalıdır.”

KILIÇDAROĞLU’NA KAPIYI AÇMADILAR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na kapılarını kapatan TÜİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurul görüşmelerinde de sert eleştirilere uğradı.

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