TÜİK’in enflasyon oranına vatandaşlardan tepki

TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre bir önceki aya kıyasla fiyatında gerileme yaşanan ürünlerden bazıları patates, et ve peynir oldu. Vatandaşlar ise TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre bu ürünlerden fiyatı en çok düşen yüzde 18.21 ile patates oldu.

Dana etinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2.44 azalırken, peynir fiyatı ise yüzde 0.44 düştü.

Biz de fiyatları yerinde inceledik. Ancak girdiğimiz bir manavda patatesin kilogramı, eylül ayında 12 liradan satılıyorken bu ay 15 liradan satılıyor.

Yani TÜİK’in düştüğünü söylediği ayda 3 lira zamlanmış… Peynir fiyatlarına da ortalama yüzde 20 oranında zam gelirken, satıcılar et fiyatlarında herhangi bir düşüş olmadığını dile getiriyor.

İstanbul Bakırköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, ‘Fiyatlarda düşüş gözlemlediniz mi?’ diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“2 AYDIR ET, PEYNİR, TAVUK ALAMIYORUM”

Münevver Bar: “Ben 2 aydan fazladır et, peynir, tavuk vesaire alamadığım için alacak durumum da olmadığı için girip fiyatlarına da bakmadım. TÜİK’in yaptığı araştırmalara güvenmiyorum, fakir insanların yaşadığı semtlere girip bakıyorlar mı? O insanlar alabiliyorlar mı? Bunlardan haberleri yok diye düşünüyorum.”

“ESKİDEN HAFTADA 2-3 KERE ALDIĞIMIZ ETİ ŞİMDİ ALAMIYORUZ”

Gülay Efendioğlu: “Hayır artış gözlemliyoruz. Fiyatlar çok zorluyor, alamıyoruz bakıp çıkıyoruz. Eskisi gibi et alamıyoruz, haftada 2-3 kere aldığımız eti şimdi alamıyoruz. Çok kötü hissediyoruz çok zor. Düzelecek gibi durmuyor biraz zor.”

“EKONOMİMİZ UÇUYOR, HERKES BİZİ KISKANIYOR…”

Selim Ay: “TÜİK’e göre her şey düşüyor, biraz önce markete gittim pek düşmüş gözükmedi bana. Asgari ücretlinin geçinmesi mümkün değil fiyatlar inanılmaz uçuk seviyede. Yoksulluk sınırının 20 bin lira olduğu ülkede bu patates, soğan, et fiyatlarıyla geçinmek mümkün değil. Ama ekonomimiz uçuyor, herkes bizi kıskanıyor…”

“ARTIŞ VAR, DÜŞÜŞ YOK”

Köksal Kopan: “Fiyatlar daha pahalı, artış var düşüş yok. Aldığım 3.500 lira yetmiyor, emekliyim 23 sene çalıştım verdikleri para 3.500 lira… Marketlerde peynir alamıyorum kilosu 65 lira olmuş çok pahalı, memleketten getirtiyorum.”

“YETERLİ BESLENEMİYORUZ”

Serhat Cicioğlu: “Böyle bir düşüş gözlemlemedim, istediğim gibi peynir ve et alamıyorum. Ayda 1 et alabiliyorum, yeterli beslenemiyoruz her şeye zam üstüne zam geliyor hiçbir şey alamıyoruz.”

“HİÇBİR ŞEKİLDE DÜŞMEDİ, ARTIYOR”

Nihat Örnek: “Bence hiçbir şekilde düşmedi, artışa doğru ilerliyor. Çok şükür doyuyoruz ama yeterli vitamini alamıyoruz, hiç kimse almıyor. Bu beni geleceğe dair endişelendiriyor.”

“FİYATLAR BİZLERİ ZORLUYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Düşüşü pek gözlemleyemedim, dedikleri gibi bir düşüş olduğunu da sanmıyorum fiyatlar bizleri zorluyor. Enflasyona göre emekli maaşlarına zam yapıldı ama ona göre de her şey yüzde yüz arttığı için bir şey fark etmedi.”

