TUİK’in enflasyonu yüzde 2.3, halkın enflasyonu yüzde 6.7

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile birlikte milletin enflasyonunu ölçmek için yeniden çarşı pazara çıktı. Her ayın son günü, pazar ve market alışverişi yapan Dikbayır ailesi, 1 aylık süreçte artan fiyatları takip ediyor. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık ihtiyaçlarını listeleyen ve aynı market ve pazardan aynı ürünleri, aynı oranda alarak kıyaslama yapan Dikbayır, “Milletimizin tek gündemi geçim sıkıntısı. TÜİK’e göre kasım ayı enflasyonu yüzde 2.30 ama milletin enflasyonu yüzde 6.7’ye çıktı” dedi.

Dikbayır ailesi ekim ayı sonunda market ve pazar alışverişine 523 TL öderken, kasım ayında bu tutar 558 TL’ye yükseldi. Dikbayır, elindeki listeye göre bebek maması almak için standa yaklaştığında “İnanılır gibi değil. Geçen ay bebek maması 59.90’dı, bu ay 69.90 olmuş. Arada 10 lira fark var” diyerek şaşkınlık yaşadı.

30 EKİM’DE 523 TL

Dikbayır ve eşi, 30 Ekim’de pazar ve markete giderek 4 kişilik bir ailenin bir haftalık ihtiyaçlarını almıştı. Pazar alışverişine 124.5 TL ödeyen Dikbayır ailesi, market alışverişine de 398.77 TL verdi. Toplam harcama 523 TL 24 kuruş oldu. İkili bir ay sonra 30 Kasım’da tekrar alışverişe çıktı. Pazardan zaruri ihtiyaçlar alındı ve 143 TL ödedi. Markette yapılan temel alışveriş ise 415.20 TL tuttu. Geçtiğimiz ay pazar ve markette aynı ürünlere 523 TL ödeyen ikilinin bu ayki market ve pazar alışverişi toplam 558 TL oldu.

Haftalık alışverişte sadece temel ihtiyaç ürünlerini aldıkları halde 558 TL ödediklerini belirten Dikbayır, “4 ile çarparsak, aylık 2 bin 232 TL oluyor” dedi. Dikbayır’ı gören esnaf zor durumda olduğunu anlattı. Esnaf, “5 lira artık 1 lira oldu, alışveriş yok ama her gün mesaj geliyor, ‘elektriğini öde’ diye”, “Ne doğal gaz, ne kira yardımı yaptılar” ve “62 sene vergi verdim ama devlet bana 62 saat bile yardım etmedi” diyerek dert yandı.