DİSK’in minimum 3200 TL talep ettiği asgari ücretin gerekçeleri ne?
TÜİK’in açıkladığı işçinin aylık yaşam maliyeti hesabının neden geçerliliği yok?
Disk-Ar’ın gerçek işsizlik rakamları nasıl bir tabloyu işaret ediyor? Hüseyin İrfan Fırat Soruyor, Birgün Gazetesi Yazarı ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online TÜİK’in işçilerin yaşam maliyeti hesabı – Çalışma Yaşamı (21 Aralık 2019)