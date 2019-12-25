TÜİK’in işçilerin yaşam maliyeti hesabı – Çalışma Yaşamı (21 Aralık 2019)





DİSK’in minimum 3200 TL talep ettiği asgari ücretin gerekçeleri ne?

TÜİK’in açıkladığı işçinin aylık yaşam maliyeti hesabının neden geçerliliği yok?

Disk-Ar’ın gerçek işsizlik rakamları nasıl bir tabloyu işaret ediyor? Hüseyin İrfan Fırat Soruyor, Birgün Gazetesi Yazarı ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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