Bazı maçlar vardır. Seyretmeden sonuca bakarsınız, ilk yarıdaki 1-1’lik skoru görünce, “Galiba iyi bir ilk yarı oluyor, iki gol var, buna göre kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar da mutlaka vardır” diye düşünebilirsiniz. Ama maçın ilk yarısı yıllar önce televizyonlarda küçük çocuklar için yayınlanan “Haydi İyi Uykular” programı gibiydi.

Temposu düşük maçta iki takımın attığı gollerde savunmalar uyudu; tıpkı maçı seyredenler gibi. İki takım da birbirinin üstüne gümbür gümbür gelemedi. Orta sahaları çabuk geçme düşüncesi, top kaybetme yarışmasına döndü!

İkinci devre topu yere indiren ve temposunda biraz kıpırdanma olan Göztepe, pozisyon arayışlarını yoğunlaştırdı. Benim gözlerim Falcao’yu aradı. Onunla verkaç yapmazsanız, rakip savunmanın arkasına atacağınız paslarda topu Falcao ile buluşturmazsanız, ani atakla ikinci golü de yersiniz. Göztepe gol sonrası tamamen kapanıp kontratak düşüncesine döndü.

Galatasaray’ın düşüncesi bir an önce beraberliği sağlamak için risk almaktı. Kulübedeki alternatifleri oyunu döndürebilecek oyunculardan oluşmayan Galatasaray’da Adem ve Taylan’ın performansları son 18 dakikada pozitif olmadı.

Serdar’ın direkten dönen topu gol olsa maç erken bitecekti. Yine kaybetti Galatasaray.

Galiba en iyisi ilk devrenin bir an önce bitmesi olacak Cimbom için.

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