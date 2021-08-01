Tükenmişlik sendromu istifaya sürüklüyor

ABD’de istifa edenlerin sayısı nisanda 4 milyona ulaşarak, son 20 yılın rekorunu kırdı. Çalışanların yüzde 25-40’ı istifa etmeyi düşünürken, anketlere göre işten ayrılmaların en büyük nedeni salgın sonrası yaşanan tükenmişlik sendromu.

NURAY TARHAN

Salgında tükenmişlik sendromu ve işyerlerinin adaletsiz tutumlarıyla karşılaşan Amerikalı çalışanların aşılandıktan sonra yaptıkları ilk şey, istifa etmek veya yeni iş aramak oldu. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında istifa edenlerin sayısı işgücünün yüzde 2.7’sine yani 4 milyona ulaşarak, 20 yılın rekorunu kırdı. Yeni veriler henüz açıklanmasa da bu sayının daha da arttığı tahmin ediliyor. İşten ayrılanların salgında işleri katlanan perakende ve ticari hizmetler sektörlerinde olması dikkat çekici. Danışmanlık şirketi Korn Ferry’ye göre, şu anda istihdam edilen kişilerin yüzde 25 ila 40’ı aktif olarak iş arıyor.

“TÜKENDİK” İTİRAFI

Kariyer sitesi Monster.com’un haziran ayında 649 işçiyle yaptığı anket, istifalardaki olağanüstü artış konusunda ipucu veriyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 95’i işlerini bırakmayı düşündüklerini belirtirken, üçte biri nedeninin hissettikleri tükenmişlik duygusu olduğunu itiraf etti.

Business Insider’ın mart ayında gerçekleştirdiği anket de bunu doğrular nitelikte. Amerikalıların yüzde 61’i kendilerini tükenmiş hissettiklerini açıklarken, üçte ikisinden fazlası COVID-19’un yükselişe geçmesinden bu yana kendilerini daha fazla tükenmiş hissettiklerini söyledi.

İŞVEREN FARKI

Ocak ayında Microsoft’un yaptığı ankete göre de çalışanların yüzde 41’i işlerini bırakmayı düşünüyor. Aslında bazı şirketler, ücretli izinler sunarak çalışanlarının tükenmişliğini gidermeye çalıştı. Örneğin, flört uygulaması Bumble haziran ayında tüm çalışanlarına bir hafta izin vereceğini söylemişti.

Michigan Üniversitesi’nden emek ekonomisti Betsey Stevenson’ın ABD istihdam piyasasında yaşanan son durumu “işi kap ve ittir ekonomisi” olarak adlandırmasına şaşırmamalı. Özellikle ne zaman rahatlama olacağı belirsiz olduğunda uzun vadeli olumsuz koşullara dayanmak ve bunlardan kurtulmak için içinde bulunulan duruma “hayatta kalma psikolojisi” deniliyor. Stevenson’a göre, bu tür koşullar pandemi yüzünden son 1.5 yıldır küresel olarak mevcut ve bu da “travmatik olarak etkilenen bir ekonomi”ye yol açtı. İnsanların istifalarının arkasında da bu psikoloji yatıyor. Uzaktan çalışmanın yarattığı “yalnızlık” ve “sosyalleşememe” de bu öfkeyi artıran en büyük nedenlerden.