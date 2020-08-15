Tüketici etikete daha çok bakıyor

Tüm dünyada ekonomileri derinden sarsan, en zengin ülkeleri bile resesyona sürükleyen corona virüsü pandemisi, tüketici davranışlarında da kalıcı etkiler yarattı. Bu etkileri araştıran Accenture’un ağustos ayında açıkladığı son araştırma, tüketicilerin fiyat hassasiyetinin arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 35’i corona virüsü pandemisi nedeniyle gelirlerinin azaldığını ifade etti. Bu paralelde tüketicilerin yüzde 54’ü alışveriş esnasında artık fiyata daha fazla dikkat ettiklerini ve önümüzdeki dönemde de bunu sürdüreceklerini belirtti.

Araştırmaya göre pandemi etkisi ile tüketiciler bütçe dostu markaları yüzde 18 daha fazla tercih etme eğilimi gösterirken, orta sınıf markaların tercih edilme oranları yüzde 9 arttı. Premium markalar denilen üst fiyat skalasına sahip markaların tercih edilme oranı ise yüzde 29 geriledi.

YENİ VE KALICI DEĞİŞİM

Hepimiz pandemi sonrası artık daha farklı yaşıyor, daha farklı alışveriş yapıyor ve daha farklı düşünüyoruz. Virüs, tüketim trendlerini uzun vadeli olarak değiştirmiş gibi görünüyor. Accenture araştırması bunun verilerini ortaya koyuyor. Pandemi başladığından beri iki hafta haftada bir yapılan araştırmanın 7’ncisi, 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmada 20 ülkede 8 bin 852 tüketici ile görüşüldü. Hazırlanan araştırma raporunda tüketimde değişen trendlerin kalıcı hale geldiği net biçimde ortaya konuluyor.

MALİ ENDİŞE SÜRÜYOR

Araştırmaya göre tüketiciler sağlık ve mali konulardaki endişelerinin etkisi ile alışveriş yapmaya devam ediyor. Son 3 ayda sağlık, tüketicilerde 1 numaralı öncelik olarak yerini korurken, mali güvenliğe verilen önem hızla artıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 50’si mali güvenliği ilk 3 öncelikleri arasında sayıyor. Bu oran bir önceki araştırmada yüzde 36 seviyesindeydi.

Tüketiciler ayrıca orta ve büyük şirketlerden sorumlu ve sürdürülebilirliğe uygun şekilde davranmalarını net olarak talep ediyor. Tüketicilerin yerel market ve dükkanlardan alışveriş yapma, ulusal ve yerli üretimi tercih etme, gıda israfını azaltma, daha sürdürülebilir ve ucuz ürünleri tercih etme eğilimleri güçlenerek sürüyor.

İLK KEZ TECRÜBE EDENLER e-TİCARETE ÇABUK ISINDI

Pandemi e ticareti bir daha çıkmayacak şekilde hayatlarımıza adapte ederken, çoklu kanal stratejisi de giderek gücünü artırıyor. Müşteriler internetten seçip mağazadan teslim almak gibi seçenekleri giderek daha fazla tercih ediyor. Araştırmaya göre yeni ve az sıklıkla internetten alışveriş yapanların yakın gelecekte online alışverişlerini yüzde 169 gibi yüksek bir oranda artırması bekleniyor.

Ödeme teknolojilerine ilgide de sürmesi beklenen bir artış var. Tüketiciler arasında temassız ödemeyi kullananların sayısı yüzde 54 artarken, yakın gelecekte daha fazla temmassız ödeme kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 87 gibi yüksek bir seviyede.