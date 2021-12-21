Tüketici güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde

Kasım ayında 71,1 ile 2004’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, aralıkta ise 68,9’e düştü ve tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı.

Kasım ayında 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9’a geriledi.

Böylece, kasımda 71,1 seviyesine gerileyerek 2004’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, aralıkta tarihin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

EN ÇOK BOZULMA MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDE

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,9 iken, aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasım ayında 91,4 iken, aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.

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