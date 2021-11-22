Tüketici güven endeksinde sert düşüş

TÜİK verilerine göre, Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; ekim ayında 76,8 olan endeks, kasımda 71,1’e geriledi. Bu aynı zamanda, endeksin 2004’ten bu yana en düşük seviyesine inmesi anlamına geliyor. Kasımda en çok düşüş ise hanenin maddi durum beklentisinde görüldü.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi’nin 2021 Kasım’a ilişkin verileri, endeksin 2004’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; ekim ayında 76,8 olan endeks, kasımda 71,1’e geriledi.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDEKİ BOZULMA SÜRÜYOR

Tüketici Güven Endeksi’ndeki düşüşün nedenlerine bakıldığında, hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisindeki bozulmaların etkili olduğu görülüyor.

Buna göre, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 60,7 iken, kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 75,6 iken, kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 74,2 iken, kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 96,6 iken, kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.

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