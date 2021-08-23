Tüketici güveni ağustosta düştü

TÜİK’in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 78,2 olarak gerçekleşti. Buna göre endeks Temmuz ayındaki 79,5’lük seviyeden yüzde 1,6 azaldı.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı; Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2 oldu.

Buna göre endeks Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 61,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 78,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken, Ağustos ayında yüzde 9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında 97,0 iken, Ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,7 oldu.

TEMMUZ’DA DA GERİLEMİŞTİ

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında da gerilemişti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalmış, Haziran ayında 81,7 olan endeks Temmuz ayında 79,5 olmuştu.

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