Tüketici güveni yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Ocak’ta önceki aya göre %0.1 artışla 58.82 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Eylül’de 55.8 ile tarihi düşük seviyeye yaklaşmıştı. Endeks Mayıs 2019’da %13 gibi sert bir düşüşle 55.3 ile 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Endeks Ekim’de 57, Kasım’da 59.9, Aralık’ta 58.77 değerini almıştı.

Endeksin alt bileşenlerine bakıldığında gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak’ta %2.3 artarak 79.5 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi %0.5 azalırken, tasarruf etme ihtimali endeksi %9.1 azaldı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. (REUTERS)