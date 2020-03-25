Tüketiciler sağlıklı yaşam için “organik ve katkısız ürün” arıyor

ANKARA (AA) – MERVE ÖZLEM ÇAKIR – Türkiye'deki tüketiciler, satın alma kararlarını verirken en çok ürünlerin organik olup olmadığına ve yapay maddeler içerip içermediğine bakıyor.

GfK araştırma şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği bu dönemde, 31 ülkede 15 yaş ve üzeri "orta-üst segment" olarak ifade edilen tüketicilerin değerlendirmeleri ışığında "Consumer Life 2019" raporunu hazırladı.

Raporun Türkiye'ye ilişkin bölümüne göre, tüketicilerin yüzde 82'si fiziksel ve zihinsel olarak formda kalmak için çabalamanın önemli olduğunu belirtiyor.

Ülkede yaklaşık her 3 kişiden biri (yüzde 31) formda kalmak için haftalık olarak egzersiz yapıyor.

Akıllı saat kullandığını belirtenlerin yüzde 41'i, bu cihazları sağlıklarını izlemek ve takip etmek amaçlı taktıklarını ifade etti.

– Sağlıklı yaşam ürün ve hizmetlerine yoğun ilgi

Araştırmaya katılanların yüzde 74'ü sağlıklı bir hayat tarzının önemini vurgularken, bunu sürdürmeye yarayacak ürün ya da hizmetleri takip ettiğini bildirdi.

Söz konusu katılımcıların yüzde 65'i kirlenmiş yiyecek ve içecek yüzünden hastalanmaktan endişelendiğini belirtti.

Tüketilen ürünlerde satın alma kararını etkileyen özellikler sorulduğunda, her 3 kişiden 2'si alacağı ürünün organik olmasına, yüzde 54'ü de yapay içerik maddelerinden arındırılıp arındırılmadığına dikkat ettiğini kaydetti.

– "Kadınlar erkeklere göre doğaya daha duyarlı"

Tüketicilerin büyük çoğunluğu doğanın korunmasına yardımcı olmanın önem taşıdığını belirtirken, orta-üst segment gelir grubundaki kişilerde bunu ifade edenlerin oranı yüzde 86'yı buldu.

Araştırmaya katılanlar arasında çevre dostu olmayan bir şey yaptığında kendisini suçlu hissedenlerin oranı yüzde 70 olarak kaydedilirken, kadınların erkeklere göre daha duyarlı olduğu ve doğayı önemsediği belirlendi.