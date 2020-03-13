Tülin Şahin’den anneliğin zorlukları üzerine…

Pedro de Noronha ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının üzerine titreyen ve onunla ilgili paylaşımlarda bulunmaktan da mutluluk duyan Şahin, zaman zaman yaptığı esprili paylaşımlarla anneliğin zorluklarını da gösteriyor.

Kızı Leyla’nın tişörtüne ve saçına kustuğu anların görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Şahin, tüm zorluklarına rağmen hep el ele oldukları mesajını vermeyi de unutmadı.





