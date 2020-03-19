Tulsi Gabbard da Başkanlık Yarışından Çekildi

Demokrat başkan aday adayı Tulsi Gabbard da yarıştan çekildi. Gabbard ülke çapındaki anketlerde çok geride kalmış, Süper Salı dahil sonraki eyaletlerdeki ön seçimlerde de başarısız performans göstermişti. Gabbard , gereken eşiği geçemediği için adaylar arasındaki son televizyon tartışmalarına da katılamıyordu.

Gabbard destekçilerine hitaben kaleme aldığı mektupta, şimdiye kadarki önseçimler sonucunda seçmenlerin tercihinin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden olduğunun görüldüğünü belirtti.

Temsilciler Meclisi’nde Hawaii’yi temsil eden Gabbard, ‘Başkan Yardımcısı’yla her konuda anlaşmasam da iyi yürekli olduğunu, ülkesi ve Amerikan halkına olan sevgisiyle hareket ettiğini biliyorum” ifadesini kullandı.