Tüm Avrupa kapanıyor, İsveç ise açılıyor

İsveç’te corona ‘deja vu’su yaşanıyor. Geçen yıl herkesin tersine hareket eden ve bütün Avrupa kapanırken kapanma kararı almayan, yaz aylarına doğru ise çok yüksek corona vakası görülen İsveç yine kapanmayacak.

Ali GÜLEN

İsveç’te şu anda neredeyse hiç corona önlemi yok. Haftalık insidans değeri sadece 131 ve Almanya’nın neredeyse 4’te biri. Ülkede hastanelerde ise sıkıntı yaşanmıyor.

Eylül ayından beri tüm önlemler kaldırıldı. Barlar, restoranlar, insanların kalabalık gideceği her yer açık ve buralara girişte aşı da istenmiyor.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞI ETKİSİ



İsveçli bilim insanları da, ülkedeki corona vakalarının düşük çıkmasının nedenini tam açıklayamıyor. Oysa ilk dalga İsveç’te, nüfusa oranla Almanya‘nın dört katı oranında can almıştı. Ülkede her 1 milyonda 10 kişi coronadan ölmüştü. Almanya’da bu rakam 1 milyonda 2.5 idi.

İsveç’te vaka sayısı haziran ayına kadar çok yüksek kaldı ve resmi olarak ülke nüfusunun yüzde 11.5’u corona ile enfekte oldu. İşte bu nedenle, 4’üncü dalganın ülkeyi etkilemediği savunuluyor. Ancak, geçen yıl da iki ve üçüncü dalganın ülkeye geldiğini belirtip, dördüncü dalganın yeni yılın ilk aylarında etkili olacağını söyleyenler de var.

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