Tüm dünya evlerine kapanırken biz ne yapıyoruz? Hangi ülkeler nasıl tedbir alıyor? Vatandaş ne diyor





Çağlar Cilara'ya haberim var! Sizin gönderdiğiniz haberler burada… Çağlar Cilara gündemin öne çıkan başlıklarını, dünyada olup bitenleri ve sosyal medyada sizlerden gelen önemli mesajları, haberleri ve yorumları paylaşıyor. Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻 Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr – ✅ Youtube'dan Beni Destekleyin : http://youtube.com/c/caglarcilara/join ✅ Patreon Desteğiniz için : https://www.patreon.com/caglarcilara ✅ Kreosus Desteğiniz için : https://kreosus.com/caglarcilara ✅ Bitcoin ₿ Desteğiniz için : 1JL2yb3DcbxbnPNaAhwimFaXpuyxpaFVbd