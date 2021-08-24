Tüm dünya yüz yüze eğitim için hazırlıklara başladı: 14 milyar dolarlık yatırımlar

Türkiye, yüz yüze eğitime hazırlanıyor. Birçok veli ise endişeli… Peki dünyadaki örneklere bakıldığında Türkiye yüz yüze eğitime ne kadar hazır? Dünyada okulların açılmasından önce uygulanan yöntemler neler? Devletler eğitime ne kadar bütçe ayırıyor? Bu yazıda detaylarıyla ele aldık…

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Okullarla birlikte kantin, yemekhane ve pansiyonların da açılacağını, bu süreçte destekleme ve yetiştirme kurslarının sadece 8 ve 12. sınıflara yönelik olacağını belirten Özer, okullarda alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

“Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız, okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.”