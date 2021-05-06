Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Helvacıoğlu'ndan “Kırtasiyeciler kısıtlamadan muaf tutulsun” talebi:

İSTANBUL (AA) – Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, "Eğitime devam eden öğrencilerimizin okul kırtasiye ürünlerine, kitaplara ulaşabilmelerini sağlamak, ödevleri için gerekli olan materyalleri alabilmeleri için perakendeci kırtasiyecilerin de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olacak işletmeler kapsamına alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜKİD'den yapılan açıklamada, kırtasiye mağazalarının sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iş yerlerini açamayacak olmalarının, hem öğrenciler hem de kırtasiyeci esnafı açısından telafisi mümkün olmayacak mağduriyetler yaratabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "İşini sahip olduğu bilgi ve titizlikle yürüten, yeteneğini tecrübesiyle harmanlayan, görevini tüm benliğiyle icra eden perakendeci kırtasiyecilerimizin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tarihlerde faaliyetlerine devam etmesi, sektörümüze birazcık da olsa hareket kazandıracaktır. Kırtasiye mağazalarının kısıtlama kapsamı dışında bırakılması en öncelikli talebimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler başta olmak üzere, kırtasiye ürünlerine ihtiyaç duyan toplumun diğer kesimlerinin, kırtasiyecilerin de kapalı olmasından dolayı bu ürünlere ulaşmasının mümkün olmayacağını belirterek, kırtasiyecilerin acilen kısıtlamalar süresince açık olacak işletmeler kapsamına alınması gerektiğini bildirdi.

Salgın sürecinde ciddi sıkıntı yaşayan kırtasiye esnafının marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmaması ile ilgili karardan dolayı bir nebze de olsa nefes alacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ve tam kapanma sürecinde kapalı olan kırtasiyelerin de diğer esnaf gibi faaliyet gösterebilmesi için bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunduk. Eğitime devam eden öğrencilerimizin okul kırtasiye ürünlerine, kitaplara ulaşabilmelerini sağlamak, ödevleri için gerekli olan materyalleri alabilmeleri için perakendeci kırtasiyecilerin de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olacak işletmeler kapsamına alınması gerekiyor. Tüm dünya gibi ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu zorlu koşulları atlatabilmek, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimiz ile üreten, ekonomimize değer katan kurumlarımızın kırtasiye ürünlerine olan ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle sahada olmayı sürdürmek istiyoruz."

– "Kırtasiyecilerin açık olacak işletmeler kapsamına alınması için çalışmalara devam ediyoruz"

Eğitimin kırtasiyesiz olamayacağını belirten Helvacıoğlu "Başta İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız olmak üzere tüm bakanlıklara bu durumu anlatıyoruz. Çünkü bir yandan çocuklarımızın okul malzemesi ile işlerini evlerinden yürüten çalışanlarımızın kırtasiye ihtiyaçları devam ediyor. Aynı şekilde kamu kuruluşları da hizmet veriyor ve onların da kırtasiye gereksinimleri oluyor. Ancak kırtasiyeci esnafı kapalı." değerlendirmesinde bulundu.

Helvacıoğlu, işletmecilerin de aileleriyle birlikte geçim sıkıntısı yaşadığını aktararak, "İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge bizim için bir umut oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda ve tam kapanma döneminde kırtasiyecilerin açık olacak işletmeler kapsamına alınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.