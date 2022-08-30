Tüm yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen kutlamalar gece de birçok şehirde konserlerle ve fener alaylarıyla devam etti.

Selami AYDIN Mustafa SARIİPEK Yaşar ANTER

30 Ağustos’ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen kutlamalar gece de birçok şehirde konserlerle ve fener alaylarıyla devam etti.

ANKARA

Ankara’da CHP İl Başkanlığı, 30 Ağustos nedeniyle Zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Etkinlikler kapsamında Ankara Kalesi’ne Türk bayrağı yansıtıldı. Ankara’daki kutlamalar akşam da konserlerle devam etti.

“‘KUTLAMAYA GEREK YOK’ DİYENLERE İNAT COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Sahnede günün önemine ilişkin kısa bir konuşma gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mız, milli mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk‘ün bizlere emanet ettiği bu Ankara’yı, dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 30 Ağustos’u elbette kutlayacağız. ‘Neden bunları kutluyorsunuz. Kutlamaya gerek yok’ diyenlere inat coşkuyla kutlayacağız” dedi.

ZEYBEKLER 1922 TARİHİNİ YAZDI

İzmir’in Bornova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkusu belediyenin hazırladığı özel etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Stadyumda Zeybek gösterisi yapan ekip 30 Ağustos’un zafer yılı olan 1922 tarihini görselleştirdi. Zeybeklerin gösterisi büyük beğeni aldı.

İNSANLAR SOKAKLARA MEYDANLARA SIĞMADI

Daha önceki yıllarda 10-15 bin kişilik katılım ile düzenlenen fener alayına bu kez ilçede bulunan yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgi gösterdiği görüldü. Bodrum‘un Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri ile Belediye Meydanı tamamen dolarken yürüyüşte AKUT Bodrum Ekibi’nin Atatürk heykeli ile katılması büyük alkış aldı.

COŞKUYA OTELLER, EĞLENCE MEKANLARI, TURİSTLER DE EŞLİK ETTİ

Vatandaşlar, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Mavi Gözlüm, Bir Başkadır Benim Memleketim şarkıları eşliğinde ellerinde fenerler, dev Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahında bulunan eğlence mekanları ve otellerde Türk bayrakları ve havai fişeklerle katıldı. Jandarma, zabıta ve polis araçları sürekli siren çalarak katılımcılara eşlik etti. Bodrum Meydanı’nda sona eren yürüyüş sonrası saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi. Zafer Bayramı Kutlaması Manga’nın konseri ile devam etti.

MARMARİS’TE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris ilçesinde de gün boyunca kutlandı. Gece yapılan Fener Alayı yürüyüşüne Marmaris sel oldu aktı. Binlerce kişi yüzlerce metrelik Türk bayrağı etrafında kilitlendi.

Atatürk Caddesi’nde saat 21.00’de yürüyüşe gecen binlerce topluluk ellerinde meşalelerle Atatürk Meydanına kadar başta İzmir Marşı olmak üzere şarkı ve türkülerle yürüyerek geldi. Metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı altında yürüyen binler, ülkenin geleceğine güvenle bakıldığının ve bekçisi olduklarının sinyalini verdi. Atatürk Meydanı’nda Atatürk’ün heykeli önündeki kutlamalar 19 Mayıs Meydanına kadar taştı. Kutlamaları turistler ilgiyle izledi.

DENİZLİ

Denizli’de gün boyu süren 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Fener Alayı ile devam etti. CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nin çağrısı ile gerçekleştirilen yürüyüş Merkezefendi Kültür Merkezi önünden başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrağı ile Koşu Yolu üzerinden yürüyüşe geçti. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş sonunda kalabalık başladığı noktaya geri döndü. Vatandaşlar büyük zaferin 100’ncü yılı nedeniyle 100 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.

Yürüyüş sonunda kalabalık konser alanına hareket etti. Etkinlikte rock müzik sanatçısı Teoman sahne aldı. Daha önce konser vereceği duyurulan Haluk Levent‘in ise coronaya yakalanması nedeniyle programının iptal edildiği kaydedildi.