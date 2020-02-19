Tüm zamanların rekoru: 19 çocuk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Milletvekilleri ile toplantısına 19 çocuklu vekil damgasını vurdu. AKP Hakkari Milletvekili Husret Dinç’in 19 çocuğu olduğu gündeme gelince Erdoğan da ”Ülkede genç nüfus azalıyor. Bizim vekillerimiz çocuk sayısı ile oranın üzerine çıkıyor ” dedi. 51 yaşındaki Husret Dinç, TBMM’de çocuk sayısı bakımından rekoru elinde tutuyor. Daha önce AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüboğlu, 18 çocuk ile ilk sıradaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’nin genç nüfusunun azaldığını söyledi ve ”Bizim vekillerimizin ortalaması iyi” diyerek, Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın 6 çocuğu olduğunu hatırlattı. Milletvekilleri ise, ”Ama rekor Husret beyde. Hakkari Milletvekilimiz Husret Dinç’in 19 çocuğu var” dediler.

TBMM’nin çocuk rekortmeni Milletvekili Husret Dinç İran Zive doğumlu… Daha önce korucu olan Dinç, 1995 yılında mayına basarak yaralanmış ve Gazi unvanı almıştı. Dinç, Derecik Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Husret Dinç 7 Temmuz 2018’de TBMM kürsüsüne bir kez ve yemin etmek için çıktı. O günden bu yana da Meclis’te hiç bir konuşma yapmadı.