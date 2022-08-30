Tunç Soyer: 100’üncü yıl kutlamaları Türkiye’ye umut verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül için Gündoğdu Meydanı’nda süren çalışmaları inceledi. Türkiye’deki en büyük organizasyonlardan birine sahne olacak kutlamalara herkesi davet eden Soyer, “100’üncü yıl kutlamaları Türkiye’ye umut verecek, Türkiye’ye moral verecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerin hazırlıklarını yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en görkemli 9 Eylül kutlamalarına ev sahipliği yapacak Gündoğdu Meydanı’na gelen Başkan Tunç Soyer, artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şovun yapılacağı dev sahnenin yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“BU COŞKUYA ORTAK OLMAK İSTEYEN HERKESİ İZMİR’E BEKLİYORUZ”

İncelemenin ardından Başkan Soyer, tarihe geçecek 9 Eylül kutlamalarına Türkiye’nin her yerinden yurttaşları davet ederek, “Çok heyecanlıyız. Hakikaten ezberleri bozacak, muazzam bir iş çıkıyor ortaya. 9 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük organizasyonu yapacağız derken, onun ne kadar doğru olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Bu umuda, bu sevince, bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi İzmir’e bekliyoruz. 100’üncü yıl kutlamaları geçekten Türkiye’ye umut verecek, Türkiye’ye moral verecek. Bütün bu içinde yaşadığımız kasveti dağıtacak, değiştirecek bir büyük coşkulu kutlama yapacağız” dedi.

GÜNDOĞDU’DA TARİHE GEÇECEK GÖRSEL ŞOV

Artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatılacak. Aynı anda yüz binlerce kişi tarafından izlenebilecek toplam bin 300 metrekarelik led ekranın kullanılacağı gösteri Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şov prodüksiyonu olacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Tarkan konser verecek.