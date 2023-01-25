Tunç Soyer: Alınan kararların takipçisi olacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları kapsamında üçüncü uzman toplantısı “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığıyla Yeşilova Höyüğü’nde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada İzmir, Anadolu ve Türkiye tarihi üzerine çalışan tarihçi, arkeolog, uzman ve akademisyenler bir araya geldi. 9 paydaş toplantısından sonra yapılan üçüncü uzman buluşmasını da tamamladıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin yolunun, geçmişimizi iyi anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz. Gelecek bir şekilde geliyor ama eğer siz onu inşa etmeye çalışmazsanız, ne getireceği belli olmuyor. Biz de geleceği inşa etmek için ve gelecek nesillere iyi tasarlanmış bir gelecek bırakabilmek için bu toplantıyı yapıyoruz” diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ İSİMLER DE KATILACAK

Bugüne kadar 24 başlık altında 189 karar alındığını, bundan sonra da kongrenin nihai oturumlarını yapacaklarını vurgulayan Başkan Soyer, “15-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde geleceğimize ışık tutacak son bilimsel kararları ortak akılla netleştirmiş olacağız. Yine bu tarihte yapılacak toplantılarda dünya çapında tanınan isimler de yer alacak. Niyetimiz bir yandan onlardan ilham almak, bir yandan da onlara Anadolu ve Türkiye’nin gelecek yüzyıla nasıl hazırlandığını gösterebilmek. Karşılıklı etkileşimi mümkün kılmak istiyoruz” diye konuştu.

“GELECEK ÇOK DA FAZLA DÜŞÜNÜLMÜYOR”

İzmir olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Başkan Soyer, “Çünkü bugünün siyasal ikliminde, geleceğe dair kafa yormak, ortak akıl inşa etmeye çalışmak pek de mümkün olmuyor. Günü kurtarma telaşında, gelecek çok da fazla düşünülmüyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yüzyıl önce atalarımızın yaptığı gibi yeni kurulacak bir cumhuriyetin iktisat politikalarını belirlemeye çalışıyoruz. Bunu da hem geçmişi hem de geleceği anlayarak gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ”

Başkan Soyer, bütün bu çabaların bir başlangıç olduğunu ifade ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile yeni bir sayfayı açmayı istediklerini söyledi. Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Asıl niyetimiz bundan sonrası ile ilgili ortak akılla, ortak hayaller peşinde koşmayı mümkün kılacak bir zemin yaratmak. Bugüne kadar alınmış kararların, bugünden sonra oluşturulacak nihai kararların takipçisi olacağız. İzmir olarak bütün bu süreçlerin içerisinde yer alan paydaşlarımızla birlikte takipçisi olacağız. Gelecekte bu kararların uygulanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ ŞUBAT’TA

Kongrenin birinci aşamasında yapılan Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tüccar-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan sonuç metinleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan ilk uzman toplantısı olan “Birbirimizden Razıyız” buluşması, 13 Ocak’ta Aziz Vukolos Kilisesi’nde düzenlendi. Buluşmada farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri ile demokrasi ve insan hakları konusunda çalışan 48 uzman bir araya geldi. İkinci toplantı olan “Doğamıza Dönüyoruz” buluşması 20 Ocak’ta İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) yapıldı. Toplantıda ekoloji ve ekonomi arasındaki ilişki üzerinde çalışan 39 akademisyen ve uzman doğa ile uyumlu bir ekonominin nasıl inşa edileceğini ortaya koymak için buluştu.

Son uzman toplantısı olan “Geleceği Görüyoruz” buluşması ise 4 Şubat’ta yapılacak. Uzman Toplantıları’nın ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi yapılacak ve yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. Kongreye Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacılar katılacak. Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor.