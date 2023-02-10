Tunç Soyer: Bize el verin, gücünüzü bize katın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin vurduğu 10 ilin sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin ardından kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kültürpark’taki Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Özgür Ozan Yılmaz, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK İzmir İl Temsilcisi Mustafa Güven, Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, belediye bürokratları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Başkan Tunç Soyer, sivil toplum örgütlerine Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde oluşturacağı yeni oluşumdan bahsetti. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin önerilerini dinleyerek yapılması gerekenlerle ilgili notlar aldı.

“KOORDİNASYONSUZLUK SEBEBİYLE SAHADA OLACAĞIZ”

Deprem bölgesinde yaşanan koordinasyonsuzluktan bahseden Başkan Tunç Soyer, “Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yardımlar gidiyor, kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bu mesele bir iki günlük bir mesele değil. Önümüzde uzun bir yol var. İzmir olarak biz belirlediğimiz 4 noktada üs kurmaya karar verdik. Şöyle düşünebilirsiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi burada ne yapıyorsa belirlenen noktalarda da onu yapacak. Hatay, Adıyaman, Maraş ve Osmaniye’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini taşıyacağız. İZSU, Fen İşleri, Eşrefpaşa Hastanesi burada ne yapıyorsa 4 şehirde de onu yapacak. Vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde yerinde çözeceğiz” dedi.

Yaklaşık 500 belediye personelinin deprem bölgesinde görev yaptığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Kısa süre içinde deprem bölgelerinde görev yapan personel sayısı bine çıkacak. Biz kimsenin görevini yapmaya talip değiliz. Biz tek battaniye gidecekse ihtiyacı olana gitsin istiyoruz. Bunu ancak biz yapabiliriz. Biz İzmir depreminden ders çıkardık. Oradaki koordinasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Aksi halde malzeme, iyi niyet, enerji her şey ziyan oluyor” şeklinde konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNDE EN DOĞRU, EN İYİ, EN GERÇEK HİZMETİ VERMEYE TALİBİZ”

Tüm sivil toplum kuruluşlarına güçlerini birleştirme çağrısında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelin gücümüzü birleştirelim. İzmir depremi yaşamış bir şehir. Güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. 81 vilayetten biriyiz ama deprem bölgesine en doğru, en iyi, en gerçek hizmeti vermeye talibiz. Ne devletin rolünü üstlenmeyi istiyoruz. Ne de bizim devletle alıp veremediğimiz var. İzmir’in büyük bir enerjisi var bunun zayi olmasını istemiyoruz. Bütün gayretimiz buna yönelik. Sizlerden birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Bu çatı altında buluşup hizmet üretmek istiyoruz. Geç kaldık. Koordine olamadık. Bu saklanabilecek bir şey değil. Ben İzmir’in belediye başkanı olarak bu koordineyi sağlamaktan kendini sorumlu hissediyorum. Kimse egolarıyla hareket etmesin. Buraaki herkesin yaptığı iş çok kıymetli ama Büyükşehir çatısı altında birleşmesi gerek” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında başlattığı destek çalışmalarının artarak devam ettiğini de hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Bir Kira Bir Yuva ve Umut Hareketi kampanyamız sürüyor. Şartsız bağış da alıyoruz. Deprem bölgesine kaynak ayırmak için elimizden gelen yapacağız” dedi.

Hükümet ve belediyelerin birlikte hareket edip oradaki insanlara yardımcı olması gerektiğini söyleyen İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, “Önceliğimiz insanlar. İnsanlar ölüyor. 1999 Gölcük depreminde dışarıdan ‘İçeride kimse var mı? Sesimi duyan var mı?’ diye bağırıyorlar. Şimdi ise ‘ Dışarıda kimse var mı?’ diye yardım çağrıları alıyoruz. Yetkililerin ellerini vicdanına koyup hareket etmelerini diliyorum. Biz üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“DESTEKLER DOĞRU YERE AKTARILSIN”

Başkan Soyer’in oradaki yapacağı faaliyetleri desteklediğini belirten Cevdet İnci Eğitim Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler “O bölgede hayatı devam ettirmek için yapacağınız stratejiye kendi adıma çok sevindim. İzmir’de de bizi yönlendirin. Bir liderliğe ihtiyaç var aksi halde dağılıyoruz” diye konuştu.

Sağlıkta Kalite Derneği Genel Sekreteri Zeliha Ünal da, “Kısa mesafe koşmuyoruz uzun mesafe koşuyoruz. İzmir’de sivil toplum bir başka hem çok duyarlı hem de organize. Kurumsal yeteneklerimizi biliyoruz. Platformlarında işin içerisine girmesi gerek” dedi.

İzmir Depremini yaşayan İzmir Kadın Kuruluşları Üyesi Yeşim Tercan, “Avukatım ve aynı zamanda 2020 depremzedesiyim. AFAD 13 bin liralık destek sağladı. Depremzedelerin yardımlardan yararlanabilmesi için bir sürü prosedür varmış. Avukat olmama rağmen o şokla bizler kapı kapı gezmek zorunda kaldık. Daha sonra AFAD verilen 13 bin liramızın iadesini istedi. Ben çok dua ettim size, kayıtsız şartsız paramızı yatırdınız. Ofisimizin yıkıldığınızı biliyordunuz çünkü. En çok ihtiyacımız olan nakit paraydı. Şehir dışından gelecek vatandaşlarımız kapı kapı dolaşmasınlar. Her aileye bir danışman gerek. Hizmetlerin ayaklarına gitmesi gerek. Neyi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Nazlı Kayı da “Şehir olarak başarı hikayesi yazabiliriz. Sistem ve sürdürülebilirlik çok önemli” dedi.

Deprem anından beri görünen tek şeyin kimsenin durumu yönetemediği büyük bir koordinasyonsuzluğun hakim olduğunu söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı “Depremin ilk gününden beri Başkanım Tunç Soyer ile birlikte kampanyamızı yürütüyoruz. Bu örgütlülük için geç kalınmamalı. Bin tane arkadaşımız operatör, sağlıkçı çeşitli görevlerdeki personelimiz gönüllü çalışmak için seferber oldu. Listeler hazır. Hepsini belirlenen haftalık, aylık çalışma ile deprem bölgesine yollamaya hazırız. Bu koordinasyona gerçekten ihtiyacımız vardı” şeklinde konuştu.