İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çileden çıktı. Tunç Soyer AKP'li meclis üyelerinin sataşmalarına daha fazla dayanamadı ve "Yeter artık ya! Terbiyenizi takının!" diye çıkıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online Tunç Soyer çileden çıktı! “Yeter artık ya! Terbiyenizi takının!”